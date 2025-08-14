الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

الإدارية العليا تنظر غدا طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تبدأ المحكمة الإدارية العليا، غدا الجمعة، نظر الطعون المقدمة إليها بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون من المرشحين أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر المحكمة في الفصل في الطعون حتى يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، بحد أقصى عشرة أيام، وفق ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان سرعة حسم النزاعات الانتخابية واعتماد النتيجة النهائية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بدأت  من يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، وتستمر لمدة 48  ساعة، انتهت  اليوم الخميس 14 أغسطس.

 

وأوضحت الهيئة أن الطعون تُقدَّم من المرشحين أو وكلائهم القانونيين أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.

 

وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

 

الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ 

 

ويواصل المرشحون في جولة الإعادة   الدعاية الانتخابية، والتي بدأت أول أمس الثلاثاء، على أن يبدأ الصمت الانتخابي في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 أغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم. 

 

الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا الصمت الانتخابي انتخابات مجلس الشيوخ 2025

