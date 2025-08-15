الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد غلق كوبري الجلاء كليا، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

كوبري الجلاء، فيتو
كوبري الجلاء، فيتو

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لـ غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين كليًّا لمدة 3 ساعات بسبب أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.

 

تحويلات مرورية لكوبري الجلاء

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

حركة المركبات القادمة من مناطق الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق القاهرة، يتم تحويلها للسير بميدان الجلاء ثم التوجه إلى شارع كورنيش النيل وصولًا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه القاهرة.

 

بالنسبة إلى حركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق الجيزة فقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة أثناء فترة الغلق المشار إليها.

 

إغلاق كوبري الجلاء كليًّا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين كليًّا لمدة 3 ساعات على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم،  بسبب أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.

 

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.


وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافي الازدحامات بمحيط الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحويلات مرورية لكوبري الجلاء كوبرى الجلاء غلق كوبري الجلاء إغلاق كوبري الجلاء كليا إغلاق كوبرى الجلاء

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

بعد صورته مع زوجته، تصرف مثير من كريم عبد العزيز بشأن علاقته بدينا الشربيني

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025، والكليات المتاحة علمي وأدبي

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راح يكحلها عماها، خبير دستوري يدعو إلى وقف "التموين وتكافل وكرامة" للمتخلفين عن التصويت بالانتخابات

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads