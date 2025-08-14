الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين بيراميدز والإسماعيلي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

وكان بيراميدز قد تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام وادي دجلة، وبنفس النتيجة تعادل الإسماعيلي مع بتروجت ضمن نفس الجولة.

