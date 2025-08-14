الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن رجل مباراة الاتحاد ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

حصد حسام حسن مهاجم فريق مودرن سبورت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق الاتحاد السكندري أمام نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 5، محمد هلال من ركلة جزاء، وأضاف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 1+90.

وبتلك النتيجة يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الـ22 بدون نقاط.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

هجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن مودرن سبورت الاتحاد السكندري الاتحاد الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

تشكيل الإسماعيلي لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز

زد يتعادل سلبيا مع سيراميكا في الدوري الممتاز (صور)

بحضور الخطيب، الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري (صور)

يانيك فيريرا: تغييرات محتملة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المقاولون

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟، أمين الفتوى يجيب

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads