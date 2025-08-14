حسام حسن رجل مباراة الاتحاد ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

حصد حسام حسن مهاجم فريق مودرن سبورت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق الاتحاد السكندري أمام نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 5، محمد هلال من ركلة جزاء، وأضاف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وجاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 1+90.

وبتلك النتيجة يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الـ22 بدون نقاط.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

هجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

