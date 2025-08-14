الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

“النسق المعرفي في العمل الدعوي” ندوة تثقيفية بأكاديمية الأزهر

ندوة تحديات اللغة
ندوة تحديات اللغة والنسق المعرفي في العمل الدعوي

 نظّمت "أكاديمية الأزهر العالمية" اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان “تحديات اللغة والنسق المعرفي في العمل الدعوي”، وذلك بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار جهود "الأزهر الشريف" وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تطوير الأداء الدعوي وصقل مهارات الأئمة والوعاظ.

استهلت فعاليات الندوة بكلمة ترحيب ألقاها د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أعرب فيها عن سعادته باستضافة  الدكتور ياسر الليثي، عميد الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام المستقلة في هولندا، مشيدًا بمسيرته العلمية وإسهاماته الأكاديمية في خدمة قضايا الفكر الإسلامي، ومؤكدًا أن حضور مثل هذه النماذج الرفيعة يثري النقاش ويفتح آفاقًا جديدة أمام المتدربين في فهم تحديات الخطاب الدعوي المعاصر.
 

وخلال كلمته، قدّم الدكتور ياسر الليثي خالص شكره وتقديره إلى الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، مثنيًا على دوره الريادي في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وعلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها "أكاديمية الأزهر العالمية" في تأهيل الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تمكينهم من أداء رسالتهم الدعوية على أسس علمية راسخة، وبما يواكب تحديات العصر ومتغيراته.

أبرز التحديات اللغوية والمعرفية التي يواجهها الدعاة في بيئات متعددة الثقافات

وتناول الدكتور الليثي في محاضرته أبرز التحديات اللغوية والمعرفية التي يواجهها الدعاة في بيئات متعددة الثقافات، موضحًا أن الجمع بين سلامة اللغة وفهم النسق المعرفي للمخاطَبين يعدّ من أهم مفاتيح النجاح في العمل الدعوي.


واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الخبرة الأكاديمية والممارسة الميدانية، بما يعزز من قدرات الدعاة على مواكبة المستجدات الفكرية واللغوية، وترسيخ الخطاب الإسلامي الوسطي المعتدل في العالم أجمع.
 

