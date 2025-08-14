الخميس 14 أغسطس 2025
الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على الاتحاد بثنائية في الشوط الأول

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

تأخر فريق الاتحاد السكندري أمام نظيره مودرن سبورت بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 5، محمد هلال من ركلة جزاء، وأضاف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

هجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت والقناة الناقلة

 وانطلقت مباراة فريق الاتحاد السكندري مع نظيره مودرن سبورت في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE ".

وتذاع مباراة الاتحاد ومودرن عبر قناة أون تايم سبورت 1.

