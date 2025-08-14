حملات تموينية على مخازن المواد الغذائية والمخابز البلدية والأسواق بالمنتزة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات على مخازن المواد الغذائية والمخابز البلدية والأسواق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.





قامت إدارة المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية واخرى مجهولة المصدر و تم مصادرة الاصناف والكميات الآتية ٢٨ كجم جبن تركي منتهية الصلاحية و٤٥ كجم زبدة بدون بيانات مجهول المصدر و١٥ كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي.

كما تحرير محضر إدارة مخبز شامي بدون ترخيص وتحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير ٧ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

