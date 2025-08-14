الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات تموينية على مخازن المواد الغذائية والمخابز البلدية والأسواق بالمنتزة

الاسكندريه
الاسكندريه

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات على مخازن المواد الغذائية والمخابز البلدية والأسواق.

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

ارتفاع الأسواق الخليجية مع تزايد رهانات خفض الفائدة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات  الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

   
            
قامت إدارة المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات  فى نطاق الإدارة.

 

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية واخرى مجهولة المصدر  و تم مصادرة الاصناف والكميات الآتية ٢٨ كجم جبن تركي منتهية الصلاحية و٤٥ كجم زبدة بدون بيانات مجهول المصدر و١٥ كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي.

 

كما تحرير  محضر إدارة مخبز شامي بدون ترخيص وتحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير ٧ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين الاسكندرية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

ارتفاع الأسواق الخليجية مع تزايد رهانات خفض الفائدة

ترامب: الحرب في أوكرانيا أصعب صراع أعمل على حله

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads