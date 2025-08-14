ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين

اختتم معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين، ظهر اليوم الخميس، والذي انطلق يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس حتى يوم 14 من الشهر الجاري، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء التحكيمي للموسم الجديد.

تفاصيل المعسكر وعدد الحكام المشاركين

وشهد المعسكر تدريبات عملية ونظرية ركزت على أسس التحكم فى إدارة المباراة، والتحرك والتمركز السليم داخل الملعب، بالإضافة إلى استخدام السرعات المختلفة بما يواكب مجريات اللقاء ويضمن اتخاذ القرارات الدقيقة في التوقيت المناسب.

وضم الفوج الثالث 40 حكمًا، بواقع 20 حكم ساحة و20 مساعدًا، في إطار خطة لجنة الحكام الرئيسية لتجهيز العناصر التحكيمية على أعلى مستوى فني وبدنى، استعدادًا للموسم الجديد.

