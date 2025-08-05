العربية لحقوق الإنسان: انتظام التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ 2025 مع رصد بعض الملاحظات

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025-2030 داخل مصر، من خلال بعثتها المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب التصريح رقم 20 لسنة 2025، ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات البرلمانية (الشيوخ والنواب) 2025-2026.

بعثة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

وتابعت فرق المنظمة العملية الانتخابية عبر خطة تغطي ثلاثة أقاليم تشمل ثماني محافظات، من خلال أربعة فرق ميدانية وفريق غرفة عمليات مركزية، إلى جانب فرق للمتابعة الإعلامية. وتضم بعثة المنظمة 32 عضوًا من 9 جنسيات عربية وأوروبية، ضمن 55 عضوًا من 14 جنسية معتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت جولات المتابعة الميدانية حتى منتصف اليوم الثاني محافظات القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، المنوفية، والغربية، حيث غطت الفرق 34 لجنة فرعية تتبع خمس لجان عامة في عشر مراكز انتخابية متنوعة.

ملاحظات إيجابية

أشارت فرق المتابعة إلى انتظام سير العملية الانتخابية في معظم اللجان، مع إقبال ملحوظ خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني، واستمرار تأمين المقار الانتخابية، وتقديم تسهيلات للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة. كما لوحظ توافر بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وملصقات توضيحية بلغة الإشارة، إلى جانب التزام العديد من اللجان بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية.

ملاحظات سلبية

في المقابل، رصدت البعثة بعض الملاحظات السلبية، أبرزها ضعف الإقبال خلال ساعات العمل في عدد من المحافظات، وتأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول رؤسائها، واستمرار تواجد أنصار المرشحين أمام اللجان وتنظيم مسيرات دعائية. كما أشار التقرير إلى صعوبة الوصول في بعض اللجان الواقعة بالأدوار العليا، وعدم كفاية الوسائل المخصصة لذوي الإعاقة الحركية.





توصيات

أوصت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة وضع اللجان في الطوابق الأرضية، وضمان توافر الحبر الفسفوري، والحد من تأخر فتح اللجان، إضافة إلى التوسع في عدد لجان الاقتراع لتخفيف التزاحم. كما أوصت بتيسير دخول المتابعين المعتمدين إلى اللجان، بعدما رُصدت حالات تأخر في بعض المحافظات رغم حملهم التصاريح الرسمية.





وأكدت المنظمة استمرار فرقها الميدانية في متابعة العملية الانتخابية حتى انتهاء التصويت، مع رفع تقارير دورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات

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