أنغام تفتتح ليالي مهرجان العلمين الجديدة 2025

تفتتح النجمة أنغام ليالي حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك يوم 18 يوليو الجاري، على مسرح U ARENA بمدينة العلمين الجديدة.

حفل أنغام في مهرجان العلمين الجديدة

وتقدم أنغام باقة مميزة من أجمل أغانيها والتي يحبها جمهورها، في افتتاح المهرجان الترفيهي لعام 2025.

مهرجان العلمين الجديدة 2025

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة - المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

و يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم فعاليات عالمية في تقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ يواكب طموحات الجمهور المصري والعربي، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

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