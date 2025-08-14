"رجال أعمال الإسكندرية" والتصديري للحاصلات الزراعية يوقعان بروتوكول تعاون

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة النائب عبد الحميد الدمرداش، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم وتنمية قِطاع الصادرات الزراعية في مصر.

رحب محمد هنو، رئيس الجمعية بالتعاون بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى إنه يُسهَّم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الجمعية تخدِم مُجتمع الأعمال بالتواصل مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية.



تعزيز التعاون وتبادُل المعلومات

من جانبه، أشاد النائب محمد الدمرداش، بالدور البارز الذي تقوم به جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مؤكدًا أهمية التوسُّع في هذا الدور، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتبادُل المعلومات وتنظيم البرامج التدريبية التي تخدِم الشركات في مجالات مُتعددة، ذات علاقة بالقطاع الزراعي مثل قطاع التغليف، خاصًة في ظِل تأسيس إدارة للتدريب بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وكشف رئيس مجلس إدارة "الحاصلات الزراعية"، عن دور المجلس في دعم العملية التصديرية للمنتجات الزراعية والعاملين في القطاع، حيث أصبحت مصر أحد أكبر الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية.

وأشار المهندس محمد خليل، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق الجمعية، إلى ضرورة عقد لقاءات مُشتركة بين الطرفين لتفعيل البروتوكول وتعزيز أوجه التعاون بما يحقق دعم وزيادة الصادرات الزراعية وأعلن هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من الفعاليات المشتركة مع الجمعية لخدمة مجتمع رجال أعمال إسكندرية العاملين في القطاع الزراعي.

وشهد اللقاء حضور كل من محمد القرش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، ومجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير بالجمعية، ومحمد إسماعيل، المدير العام للجمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.