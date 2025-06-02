تصديري الصناعات الغذائية يرصد أحدث ثورات تغليف المنتجات

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تفاعلية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "اتجاهات تغليف الأغذية"، استضاف خلالها الدكتور جورج نوبار سيمونيان، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في عالم تغليف المواد الغذائية وتأثيرها على الصناعة والمستهلكين.

مواد التغليف: خيارات متعددة ومعايير أمان وجودة

تناولت الندوة بالتفصيل أنواع مواد التغليف المختلفة المستخدمة في قطاعات متنوعة من الصناعات الغذائية، بدءًا بمياه الشرب حيث أوضح الدكتور سيمونيان أن البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) يستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 78.8%، يليه البولي كربونات (PC) بنسبة 12%، والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بنسبة 9%، مؤكدًا أن الزجاج يعتبر الأكثر أمانًا للحفاظ على نقاء الطعم، بينما يمثل الفولاذ المقاوم للصدأ البديل الأمثل للحفاظ على درجة حرارة المشروبات.

تغليف عصائر الفاكهة

وفيما يتعلق بتغليف عصائر الفاكهة، أشارت الندوة إلى تنوع المواد المستخدمة، حيث يتقاسم الزجاج والبلاستيك PET النسبة الأكبر (30% لكل منهما)، يليهما علب الألومنيوم (20%) والمواد المركبة (ورق-بلاستيك) بنسبة 10%، ثم تم الانتقال لبحث تغليف الألبان، حيث تم التأكيد على أن البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) هو الأكثر استخدامًا، مع وجود بدائل شائعة مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبوليستر (PET)، كما استعرضت الندوة مواد تغليف الزبادي الشرابي، ورقائق البطاطس، والشوكولاتة، مسلطة الضوء على المواد المستخدمة وخصائصها.

11 اتجاهًا حديثًا في تصميمات التغليف

كشفت الندوة عن 11 اتجاهًا بارزًا في تصميمات تغليف الأغذية، تعكس التغيرات في تفضيلات المستهلكين والتركيز المتزايد على الاستدامة والابتكار البصري، وشملت هذه الاتجاهات: التغليف المستدام، تصميمات "ريترو" المستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، جماليات الرسم اليدوي، تصاميم ذات نسيج ملموس، التغليف الشفاف، التصميم البسيط (Minimalism)، استخدام شخصيات جذابة (Mascots)، تصاميم ملتفة حول العبوة، الألوان الزاهية، الرسوم الكارتونية، والتصاميم المستوحاة من الطبيعة.

كما خصصت الندوة جزءًا لمناقشة أهمية صناديق الكارتون القابلة للطي والمضلع، باعتبارها حلول تغليف خارجية فعالة واقتصادية وصديقة للبيئة، وتم استعراض أنواعها المختلفة ومزاياها المتعددة، بما في ذلك قابليتها للتخصيص وتوفير خيارات مقاومة لعبث الأطفال.

سيمونيان: الطباعة الرقمية تحدث ثورة في عالم تغليف المنتجات الغذائية

وسلط جورج نوبار سيمونيان، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر الضوء على مفهوم التغليف المرن، وأنواعه المختلفة من أكياس وعبوات ناعمة وأغلفة ورولات، ومزاياه التي تشمل خفة الوزن وسهولة الفتح وإعادة الإغلاق وتوفير مساحة التخزين.

تشريعات التغليف ومعايير السلامة والجودة

أكدت الندوة على أهمية تشريعات التغليف مثل BRCGS، التي تهدف إلى ضمان جودة وسلامة عبوات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، وتحديد نطاق تطبيقها على عمليات التصنيع المختلفة.

وتناول الدكتور سيمونيان وظائف التغليف الأساسية من حماية وتخزين وتوزيع وتسويق وتواصل، بالإضافة إلى أدواره الاستراتيجية الهامة كـ "بائع افتراضي" و"بائع صامت" و"سفير العلامة التجارية".

الطباعة الرقمية وتكنولوجيا "باك سايز إي إف آي"

استعرضت الندوة التوقعات الخاصة بسوق الطباعة الرقمية في مجال التغليف، ومزاياها من طباعة حسب الطلب وبيانات متغيرة وتقليل الهدر والإنتاج السريع، كما تم تقديم آلة "باك سايز إي إف آي" كأول نظام لطباعة الألوان على الصناديق المُجمَّعة بسرعة وكفاءة عالية.

وقدمت الندوة مجموعة من النصائح الهامة لتصميم عبوات المواد الغذائية بشكل يجذب المستهلكين، مع التركيز على أهمية الصورة الكبيرة للمنتج، وتأثير اللغة البصرية والرمزية، ووضع المنتج في مقدمة التصميم، كما تم تقديم نصائح خاصة بالطباعة وألوان الباركود لضمان قراءتها بشكل صحيح.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية عناصر الأمان في التغليف، ومتطلبات تغليف الأدوية وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التغليف الذكي القادر على رصد جودة المنتج وإبلاغ المستهلك.

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