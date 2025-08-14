رئيس جامعة القاهرة: حريصون على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور

شاركت جامعة القاهرة في معرض أخبار اليوم للتعليم العالي يوني ايجيبت 2025، وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجناح جامعة القاهرة خلال افتتاحه لفعاليات النسخة التاسعة من معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "يوني إيجيبت"، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمؤسسة والطلاب.

وزير التعليم العالي بجناح جامعة القاهرة بالمعرض

وتأتي مشاركة جامعة القاهرة بالمعرض، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز تواصلها المجتمعي، واستعراض برامجها الأكاديمية المتطورة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مشاركة جامعة القاهرة في معرض "أخبار اليوم" تأتي انطلاقًا من حرصها على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور والتعريف بما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة في مختلف التخصصات، مؤكدا أن جناح الجامعة في المعرض يعكس مكانتها كجامعة رائدة وبيت خبرة وطني يواكب التطورات العالمية في التعليم والبحث العلمي، ويعمل على إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي، ويساهمون بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزير التعليم العالي بجناح جامعة القاهرة بالمعرض

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالوفد الممثل للجامعة المشارك في المعرض والذي يضم نخبة من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على مستوى عالِ من الخبرة للتعريف بالجامعة وكذلك البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع الطلاب وأولياء الأمور وتقديم المساعدة في كافة استفساراتهم وتطلعاتهم.

جامعة القاهرة تشارك في معرض يوني إيجيبت للجامعات 2025

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: إن مشاركة جامعة القاهرة بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي تستهدف جذب الطلاب المصريين والوافدين، واتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للتعرف على الكليات والبرامج والتخصصات المتاحة بالجامعة وبما يتناسب مع رغباتهم وطموحاتهم.

جدير بالذكر، أن المعرض يتضمن تنظيم العديد من الندوات للتعريف بالبرامج الجديدة، والوصول إلى وظائف المستقبل، وتقديم دليل للطلاب بكيفية الاختيار بين البرامج الأكاديمية المتنوعة، ويشارك في الندوات نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، حيث يتم تسليط الضوء على الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي، والمقومات التي أصبحت تمتلكها المنظومة التعليمية والتي تساهم في جذب الطلاب الوافدين، وتقليل إقبال الطلاب على الدراسة بالخارج خاصة مع تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تصدير المعرفة وتشجيع التعليم العابر للحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.