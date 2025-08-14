الخميس 14 أغسطس 2025
أحمد فتوح لـ مدرب الزمالك قبل مواجهة ذئاب الجبل: أنا جاهز

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أكد مصدر بنادي الزمالك أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، أبلغ الجهاز الفني بجاهزيته التامة للمشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت تأكيدات اللاعب بتعافيه الكامل من أي إصابة، حيث شارك بقوة في التدريبات الجماعية، ليضع نفسه تحت تصرف المدير الفني يانيك فيريرا في اللقاء المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه المهم أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

 

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

