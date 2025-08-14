نفذوا 6 عمليات، ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "التسلق" ونفذوا 6 عمليات في مدينة بدر.

سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط 3 أشخاص، بدائرة القسم لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل الشقق السكنية بأسلوب "التسلق".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

