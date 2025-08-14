الخميس 14 أغسطس 2025
بدء البرنامج التدريبي لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل السبت المقبل

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري استمرار تلقي  الشركة  لطلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيلة الذي تم إطلاقه  تحت شعار  " سائق واعٍ... لطريق آمن"  والذي سيتم  بدء تنفيذه  بعد غد السبت الموافق 16/8/2025 وسيتم تنفيذ الدورة اليوم الاول نظرى والثانى عملى للحاصلين على رخصة درجة أولى.

 وسيتم التدريب النظري بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ب (19أ شارع المعهد الاشتراكي-  روكسي  - مصر الجديدة والتدريب العملي ب(جسر السويس أمام حديقه بدر منطقة الجراج ) أما سائقي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة سيتم تحديد فترة التدريب بناء علي التقييم

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة المصرية ووزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البرى وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  أن إطلاق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل يأتي  في إطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري.

وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج التدريبى يهدف الى تمكين وتدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري بالإضافة إلى اتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر. ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة الى  الشباب من أصحاب المؤهلات ( متوسط – فوق متوسط – عليا )  الراغبين فى العمل كسائقين  للاتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج والاستفادة من  المميزات العديدة التي يتضمنها البرنامج.

ويتميز التدريب بأنه مجاني بالكامل دون أي رسوم وسيتم منح المتدرب  شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع توفير فرص للمتدربين  للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شـركة الاتحاد العربى للنقل البرى ( سوبر جيت ) – شركة أكتا للنقل الجماعى - الشركة المصرية للاتوبيس الترددى – شركة تاكسى العاصمة – شركة النيل لنقل البضائع ) بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه  بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل  على (قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور. الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال. - مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة - التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية)، كما تحرص الشركة القابضة للنقل البحري والبري على تقديم البرنامج التدريبى على ايدى نخبة من المدربين المعتمدين.

جدير بالذكر أنه للتسجيل  والاستعلام يرجى الاتصال على رقم 01003756385  علما بأن أولوية الاشتراك بالبرنامج بأسبقية التسجيل.

