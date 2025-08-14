الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالمغافلة في باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص وزوجته كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "المغافلة" بمنطقة باب الشعرية.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بباب الشعرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بضبط (أحد الأشخاص – زوجته "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

