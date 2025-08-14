ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالمغافلة في باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص وزوجته كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "المغافلة" بمنطقة باب الشعرية.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بباب الشعرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بضبط (أحد الأشخاص – زوجته "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.