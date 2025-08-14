الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة بأسوان

ضبط عربات حنطور مخالفة
ضبط عربات حنطور مخالفة فى أسوان

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتنظيم حملة قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان برفقة قوة من قسم شرطة المرافق، لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة، والقضاء على العشوائية وتقنين أوضاعها.

تحقيق الانضباط فى الشارع الأسواني 

يأتى ذلك لتحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى، ومواجهة كافة المظاهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى لعروس المشاتى أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية الوافدة.

وشدد المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة لتنظيم حركة سيرهم.

تم تشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية وشرطة المرافق والمرور والنقل البطئ للسيطرة على أى مخالفات للحنطور والتعامل الفورى مع أصحابها من خلال استمرارية الحملات الانضباطية.

 ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان المشددة فقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 عربة حنطور بدون أحصنة لوقوفها بكورنيش النيل بشكل عشوائى، وذلك بهدف عدم السماح لها بالعمل داخل المدينة لتلافى ما أحدثته من عشوائية بالشوارع والميادين.

وناشد بضرورة قيام أصحاب عربات الحنطور بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، واستخراج رخصة إدارية للعربات من الوحدة المحلية والسياحة حتى يتسنى وضع آلية ومنظومة تساهم فى تنظيم حركة التشغيل وعدم الوقوف والتحرك العشوائى، بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

