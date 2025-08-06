تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها في 5 أسابيع وسط ترقب المفاوضات الأمريكية الروسية

فقدت أسعار النفط مكاسبها وتحولت إلى التراجع بأكثر من 1% إلى أقل مستوياتها خلال خمسة أسابيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند التسوية، وذلك بعد إشارة وزير الخارجية في الولايات المتحدة ماركو روبيو إلى إصدار إعلان في وقت لاحق من اليوم بشأن احتمالية فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا هذا الأسبوع.

تراجع أسعار النفط عالميا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتًا أو بنسبة 1.11% إلى 66.89 دولار للبرميل عند التسوية، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 81 سنتًا أو بنسبة 1.24% لتسجل عند التسوية 64.35 دولار للبرميل.

وردا على سؤال عن توقيت العقوبات المحتملة على موسكو، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنعلن المزيد عن ذلك لاحقًا اليوم"، مضيفا أنه يأمل في صدور عدد من الإعلانات خلال وقت قريب "ربما تكون إيجابية، وربما لا".

مباحثات ويتكوف مع بوتين

يأتي ذلك بعد أن عقد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، والتي وصفتها روسيا بأنها "مفيدة وبناءة"، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن ويتكوف أحرز "تقدمًا كبيرًا" خلال هذا اللقاء.

وجاء هذا اللقاء قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لموسكو من أجل إنهاء حربها مع كييف، والتي يفترض أن تنقضي يوم الجمعة، وهو ما قد يعرض روسيا لعقوبات أمريكية جديدة.

كانت أسعار النفط زادت خلال وقت سابق من تعاملات الأربعاء وسط مخاوف بشأن العرض والطلب بعد إصدار الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بفرض تعرفات جمركية إضافية 25% على الوارادات الأمريكية من الهند، بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وتعتبر الهند، بالإضافة إلى الصين، من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، كما ساهم تراجع أكبر من التوقعات في مخزونات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي في زيادة الأسعار قبل تحولها إلى الانخفاض.

وتكبد بذلك كلا الخامين القياسيين خسائر لليوم الخامس على التوالي، مسجلين أقل مستوياتهما عند الإغلاق في نحو خمسة أسابيع.

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