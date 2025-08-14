الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

رسالة المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين بسبب أسعار اللاعبين الخرافية

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي، فيتو

وجه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالنادي، رسالة هامة لرؤساء الأندية ومدربي الأندية ومسؤولي قطاعات الناشئين خلال إعلان توقيع عقد شراكة بين النادي وشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي.

 

وقال المهندس محمد عادل فتحي:" أتمنى من الأجهزة الفنية في الدرجة الأولى تصعيد اللاعبين الشباب فلو تم تصعيد لاعب واحد من كل فريق بالموسم سنصل في النهاية إلى 20 لاعبًا مما سيؤدي إلى السيطرة على الأسعار المبالغ فيها والتي لا يستحقها معظم اللاعبين في الدوري والأرقام الفلكية التي نسمع عنها".

وناشد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون رؤساء الأندية بالاهتمام بتطبيق هذا الأمر تصعيد الشباب للدرجة الأولى.

وأتم: قطاعات الناشئين تصرف ملايين الجنيهات سنويًّا ومن الأفضل الارتقاء بتلك المنظومة تصعيد المواهب واكتشاف لاعبين جدد للكرة المصرية مما يعود ثماره على المنتخبات الوطنية في النهاية.

وعقد مساء الأربعاء، نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان توقيع عقد شراكة بين النادي وشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، في قاعة المؤتمرات باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وحضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة، والكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، وعدد من نجوم النادي السابقين وعلى رأسهم الكابتن حمدي نوح  ومدربي قطاع الناشئين ومسؤولي الشركة.

