تعرف على أسعار ومواصفات سيارات كيا K4

سيارات كيا، طرحت كيا لأول مرة في السوق المصري، سيارتها كيا K4 الجديدة، خلال إجازة الصيف المعروفة بانتعاش مبيعات السيارات نظرا لإجازات المدارس وتخفيف الالتزامات علي الاسر المصريه، لذا يلجا البعض في تلك الفترة لاقتناء السيارات الأكثر تميزا.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، أسعار ومواصفات سيارات كيا k4 داخل السوق المصري خلال شهر أغسطس واخطر بها كافة الموزعين والتجار وهي كالتالي:-



يصل سعر الفئة الأولى لمليون و400 ألف جنيه

الفئة الثانية نحو مليون 600 ألف جنيه

الفئة الثالثة نحو مليون 750 ألف جنيه

مواصفات سيارة كيا k4 في السوق المصري

تتوفر K4 بمحرك الأول بسعة 1.6 لتر تنفس طبيعي بقوة 123 حصان, وعزم دوران 151 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 6 سرعات, وجر أمامي للعجلات.

الفئة الثانية من سيارات K4 الجديدة أيضا بمحرك 2.0 لتر تنفس طبيعي, والذي يولد قوة 152 حصانا, وعزم دوران 192 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 6 سرعات, وجر امامي للعجلات.

أما النسخة الأقوى فتأتي بمحرك 1.6 لتر تربو رباعي الأسطوانات, والذي يولد قوة 190 حصان, وعزم 265 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 8 سرعات, وجر أمامي للعجلات.

