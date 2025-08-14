الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات كيا K4

سيارات كيا
سيارات كيا

سيارات كيا، طرحت كيا لأول مرة في السوق المصري، سيارتها كيا K4 الجديدة، خلال إجازة الصيف المعروفة بانتعاش مبيعات السيارات نظرا لإجازات المدارس وتخفيف الالتزامات علي الاسر المصريه، لذا يلجا البعض في تلك الفترة لاقتناء السيارات الأكثر تميزا.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، أسعار ومواصفات سيارات كيا k4 داخل السوق المصري خلال شهر أغسطس  واخطر بها كافة الموزعين والتجار وهي كالتالي:- 


يصل سعر الفئة الأولى لمليون و400 ألف جنيه
الفئة الثانية نحو مليون 600 ألف جنيه
الفئة الثالثة نحو  مليون 750 ألف جنيه

مواصفات سيارة كيا k4 في السوق المصري

تتوفر K4 بمحرك الأول بسعة 1.6 لتر تنفس طبيعي بقوة 123 حصان, وعزم دوران 151 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 6 سرعات, وجر أمامي للعجلات.

 الفئة الثانية من سيارات K4 الجديدة أيضا بمحرك 2.0 لتر تنفس طبيعي, والذي يولد قوة 152 حصانا, وعزم دوران 192 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 6 سرعات, وجر امامي للعجلات.

أما النسخة الأقوى فتأتي بمحرك 1.6 لتر تربو رباعي الأسطوانات, والذي يولد قوة 190 حصان, وعزم 265 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 8 سرعات, وجر أمامي للعجلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار ومواصفات سيارات كيا اقتناء السيارات اجازة الصيف الوكيل المحلي للعلامة التجارية داخل السوق المصري

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الوضع يتفاقم في القاهرة والصعيد يسجل 49، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بـ 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف مرة واحدة والثوم والليمون خارج القائمة

لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لمسنة مريضة بالسرطان

خدمات

المزيد

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads