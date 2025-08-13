فورد تنتج سيارتها موستانج بقوة محرك 810 حصان

تعتبر سيارة فورد موستانج آر تي آر سبيك 3 موديل 2025، من أقوى سيارة موستانج آر تي آر، تحتوي على محرك سعته 3.0 لتر من فورد بيرفورمانس يُوفر قوة مُثيرة تبلغ 810 حصان و834 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتأتي موستانج آر تي آر سبيك 3 بشكل قياسي مع عجلات آر تي آر مُتفاوتة، وهي ميزة كانت مُتاحة في السابق كخيار فقط في سيارات موستانج آر تي آر سبيك الأخرى. صُممت موستانج آر تي آر سبيك 3 لعام 2025 لتكون أكثر تسارعا،



حصلت سبارات فورد علي تصميم يتميز بفتحات هواء إل إي دي (LED) وشرائح تُوسع حدود الخيال، وتصل قوتها نحو 810 حصان و834 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع جسم خانق بقطر 92 ملم يُضمن ذروة الأداء ويتطلب وقودًا بأوكتان 91+ لإطلاق العنان، ونظام تعليق “آر تي آر تاكتيكال بيرفورمانس” مع مخمدات قابلة للتعديل، وعجلات آر تي آر مقاس 20 بوصة، وإطارات “نيتو إن تي 555 جي 2” (Nitto NT555 G2)، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الجمالية مثل شارة داش المُسلسلة الموقعة من فاوغان غيتن جونيور

