الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

فورد تنتج سيارتها موستانج بقوة محرك 810 حصان

سيارات
سيارات

تعتبر  سيارة فورد موستانج آر تي آر سبيك 3 موديل 2025،  من أقوى سيارة موستانج آر تي آر، تحتوي على محرك سعته 3.0 لتر من فورد بيرفورمانس يُوفر قوة مُثيرة تبلغ 810 حصان و834 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتأتي موستانج آر تي آر سبيك 3 بشكل قياسي مع عجلات آر تي آر مُتفاوتة، وهي ميزة كانت مُتاحة في السابق كخيار فقط في سيارات موستانج آر تي آر سبيك الأخرى. صُممت موستانج آر تي آر سبيك 3 لعام 2025 لتكون أكثر تسارعا، 


حصلت سبارات فورد علي تصميم  يتميز بفتحات هواء إل إي دي (LED) وشرائح تُوسع حدود الخيال، وتصل قوتها  نحو  810 حصان و834 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع جسم خانق بقطر 92 ملم يُضمن ذروة الأداء ويتطلب وقودًا بأوكتان 91+ لإطلاق العنان،  ونظام تعليق “آر تي آر تاكتيكال بيرفورمانس” مع مخمدات قابلة للتعديل، وعجلات آر تي آر مقاس 20 بوصة، وإطارات “نيتو إن تي 555 جي 2” (Nitto NT555 G2)، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الجمالية مثل شارة داش المُسلسلة الموقعة من فاوغان غيتن جونيور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيارة فورد موستانج سيارة فورد فورد موستانج فورد برونكو مملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

جاءت من حيث لا تحتسب، بشرى عن مياه السد العالي رغم تأثير سد النهضة وانخفاض الأمطار

من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads