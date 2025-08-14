أسعار ومواصفات سيارات كيا سيلتوس في مصر

سيارات كيا، استقبل السوق المصري، سيارات كيا سيلتوس الجديدة كليا داخل السوق المحلي، لتكون منافسا قويا للعلامات الصينية في مصر، ويساهم ذلك في خفض كبير بأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات كيا سيلتوس الجديدة كليًا داخل السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري وهي:-

يصل سعر الفئة الأولى لمليون و250 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية لمليون و400 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة لمليون و525 ألف جنيه.

مواصفات سيارات كيا داخل السوق المصري

تأتي سيارات كيا بنظام صوتي قياسي مكوّن من 6 سماعات، أو نظام Bose فاخر مكوّن من 8 سماعات مع صوت محيطي، بيقدم تجربة غامرة خصوصًا مع العزل الجيد للمقصورة، وتدعم شحن لاسلكي للهواتف، منافذ USB أمامية وخلفية، وبلوتوث متعدد الاتصال.

حصلت سيارات كيا علي لوحة قيادة أفقية تتوسطها شاشة عرض رقمية مدمجة مع شاشة ترفيه لمسية بقياس 10.25 بوصة أو شاشتي 12.3 بوصة في الفئات الأعلى.

الخامات المستخدمة تجمع بين البلاستيك الناعم، تطعيمات الكروم، والجلد الصناعي، مع إضاءة محيطية متعددة الألوان تضيف أجواء راقية ليلية.

كما يوجد مسند يد مركزي مع حاملات أكواب، وفتحات تكييف خلفية لضمان توزيع الهواء بشكل متوازن، بعض الفئات توفر شحن USB خلفي لإراحة الركاب من مشكلة شحن الهواتف أثناء السفر.

