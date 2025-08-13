التحفظ على 1882 لتر بنزين 95 في حملة على قطاع المواد البترولية بالإسكندرية

قاد اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وباكينام مصطفى مفتشة الإدارة حملات مفاجأة على محطات تموين السيارات للتفتيش على كميات الوقود المدعم من السولار وبنزين ٨٠ وبنزين ٩٢ وبنزين ٩٥ حفاظًا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير محضرين تجميع كمية من السولار المدعم والتي تقدر ١٩٩٧ لتر سولار، وتحرير محضر تجميع كميات من بنزين ٩٥ والتي تقدر ١٨٨٢ لتر بنزين ٩٥.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

