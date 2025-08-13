الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

"النهار" تطلق البرومو التشويقي الأول لبرنامج "أوضة اللبس" لـ ميدو

أوضة اللبس. فيتو

أطلقت شبكة تليفزيون النهار اليوم عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو، وذلك مع اقتراب عودة البرنامج إلى الشاشة في نسخته الجديدة خلال أسابيع.

برنامج أوضة اللبس لميدو

وبحسب إدارة "النهار" فسيظهر البرنامج بشكل ومحتوى مختلف ومتطور، بما يواكب تطورات الإعلام الرياضي، ويلائم طبيعة المرحلة الحالية في الساحة الكروية المصرية.

"أوضة اللبس" سيركز على تقديم رؤية تحليلية، تلتزم بالمواثيق الإعلامية، وتقديم مادة ترتقي بالذوق العام وتحترم عقل المشاهد.

ويراهن "ميدو " على المساهمة من خلال البرنامج في إثراء المشهد الرياضي، عبر مناقشة القضايا بموضوعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تعيق تطور كرة القدم محليًا. 

ويُتوقّع أن يحتفظ البرنامج بطابعه الحواري الجريء، مع الحفاظ على المهنية وتقديم محتوى يليق بجمهور الكرة المصرية. 

