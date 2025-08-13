الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

بدرية طلبة. فيتو
بدرية طلبة. فيتو

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، اليوم الأربعاء، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بإجماع أعضاء المجلس، نظرا لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

بدرية طلبة

وجاءت أسباب إحالة بدرية طلبة للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية  لتجاوزها بحق جمهورها ومتابعيها على مختلف المنصات الرقمية. 

دعم التيك توك

حيث أدلت في مقطع بث مباشر عبر حساباتها بعدة تصريحات في مقدمتها: "مش عاجبكم إن إحنا بنمثل وبناخد ملايين.. وبندخل التيك توك ناخد دعم وفلوس بتشوفونا تجروا تتصوروا معانا ليه لما هو مش عاجبكم".

تعليقها على وصفها بأنها كانت خادمة بمنزل حسين الإمام

وتابعت في البث المباشر: “بيحصل حاجات كتير ضدي وبتشتم في عرضي وبيتقال إني جعانة.. وماله يا حبيبي جعانة وقاعدة في الفيلا بتاعتي.. اتقال عني كنت شغالة عند حسين الإمام خدامة في بيته وبعدين خدني في البرنامج”.

تصريح صادم عن تجارة اعضاء زوجها

كذلك واصلت بدرية بأسلوب يحمل التجاوز للمتابعين وقالت: “أنا قاعدة في فيلتي مش محتاجة وباخد بالدولار ووفاء عامر قاعدة في الفيلا.. والناس بتتهمني بالاتجار بأعضاء جوزي”. 

وتابعت حديثها بألفاظ خادشة للحياء والذوق العام، أنها فوجئت باتهامات «باطلة» وادعاءات مسيئة، من بينها تلميحات بمشاركتها في تجارة الأعضاء، في أعقاب أزمة مشابهة تعرضت لها زميلتها الفنانة وفاء عامر، مشددة على أن ما تم تداوله «افتراء» يهدف للإساءة إليها. 
 

