بعد تغريدة محمد صلاح عن وفاة سليمان العبيد، تحرك جديد من "يويفا" تجاه أطفال غزة

محمد صلاح
محمد صلاح

يبدو أن تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن وفاة سليمان العبيد، الهداف الفلسطيني التاريخي، أثارت جدلًا كبيرًا وجعلت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يتحرك.

ورد صلاح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" على نعي "يويفا" للعبيد، قائلًا: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".

تحرك اليويفا لمساعدة أطفال غزة

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، وبعد تغريدة محمد صلاح، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرر إقامة شراكات مع منظمتي أطباء العالم، وأطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية لذوي الإعاقة - وهي جمعيات خيرية تُقدم مساعدات إنسانية حيوية لأطفال غزة الذين يُعانون مما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"كارثة إنسانية ذات أبعاد كارثية".

وأوضحت الصحيفة أن المساعدة جاءت بشكل مُلح، بعد تغريدة محمد صلاح، بشأن وفاة سليمان العبيد.

وعن شراكات مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحالية، قال رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين: "مهما كان ما يظنه الكبار الذين يخوضون الحروب أنهم يفعلونه، فإن الأطفال أبرياء".

واختتم: "لكن في جميع النزاعات، يموتون كل يوم، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة أولئك الذين يسعون لجعل حياتهم أكثر قبولًا وطبيعية، من واجبنا كبالغين، كآباء، كجيران، كبشر أن نقف بجانب الأطفال عندما يحتاجون إلينا".

