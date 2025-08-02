البنك الأوروبي يطلق شراكة تنموية مع مستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة

عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءً موسعًا مع مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور عدد من قيادات القطاع الصناعي وممثلي المؤسسات الإنتاجية المحلية.

ونظّمت جمعية مستثمري جمصة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل صبرة هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن جهودها لفتح قنوات تعاون نوعية مع شركاء التنمية الدوليين.

وقال المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة: “يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة تنموية حقيقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا الصناعية، وتوفير الدعم الفني والتمويلي الذي تحتاجه لمواكبة متطلبات المنافسة إقليميًا ودوليًا”.

وأضاف صبرة أن اللقاء تضمن عرضًا تفصيليًّا من جانب وفد البنك الأوروبي للخدمات غير المالية التي يقدمها البنك، والتي تتنوع بين الدعم الاستشاري والتدريب الإداري، وبرامج تحسين الحوكمة، والتخطيط المالي، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء داخل المصانع والمنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية يسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحفيز فرص النمو والاستثمار في جمصة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من اهتمام حكومي متزايد باعتبارها من المناطق الصناعية الواعدة على الساحل الشمالي للدلتا.

واكد التزام الجمعية بدورها كهمزة وصل بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية

واضاف: نحن نؤمن بأن بناء اقتصاد إنتاجي حديث يتطلب انفتاحًا على الخبرات العالمية والاستفادة من أدوات التمويل الذكي والدعم المؤسسي، وهو ما نعمل عليه بالفعل مع شركائنا الحاليين والمستقبليين”.

وشارك في اللقاء مجلس إدارة الجمعية من بينهم المهندس شريف علوان نائب رئيس والدكتور محمود أبو العزم أمين الصندوق ومن أعضاء مجلس الإدارة هالة أبو حلاوة وربيع حجازي والهادي قورة.

وحضر الاجتماع المهندس رجب يوسف عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية وشارك أيضًا العميد محمود مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد من أبرز المؤسسات التمويلية الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب وشرق المتوسط، ويستهدف من خلال تدخلاته تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وخلق بيئات أعمال أكثر مرونة وتنافسية.

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