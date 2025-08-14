الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، التفاح يعاود الانخفاض وهذا موقف التين والجوافة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 14 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس 14 أغسطس يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 18 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 28 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 36 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 10 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 14 و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب أسعار العنب سعر الموز أسعار الموز سعر التين سوق العبور سعر الجوافة سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

أسعار المانجو اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، قفزة في الفونس وانخفاض جديد بالزبدية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح يعاود الانخفاض وهذا موقف التين والجوافة بعد موجة الارتفاع

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

بأمر إلهي، خبير يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تدفق مياه سد النهضة إلى بحيرة ناصر

طلعت زين، أغنية لـ جيمس براون سبب شهرته وفضل العلاج في مصر رغم شراسة السرطان

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads