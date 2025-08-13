وكيل جهاز المخابرات السابق: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، صباح اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية مهمة، تحت عنوان "القضية الفلسطينية وأزمة غزة الراهنة".

أزمة غزة الراهنة

شارك في الحوار، اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات ومجموعة من المختصين في الملف الفلسطيني.

واجتمع المتحاورون على إجابة سؤال اليوم التالي في غزة، ودراية السيناريوهات المحتملة.



ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، باللواء الدويري وأشاد بخبراته الكبيرة ومسيرته المهنية المشرفة، وأكد أن الحلقة تأتي في إطار حرص الهيئة على استمرار عمليات التوعية والتنوير بالقضايا الراهنة والوقوف على الحقائق في عالم يعاني فوضى الشائعات، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين في مختلف القضايا للرد بالأسانيد والبراهين وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وأشار إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية على المستويات كافة.

من جانبه، عبر اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة وسط كوكبة من كبار الكتاب والصحفيين، ووجه الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي على تنظيم هذه الندوة التى تأتي في وقت بالغ الأهمية.

القضية الفلسطينية

وشدد «الدويري» على أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر، وأن مصر قدمت الكثير دعما لفلسطين أرضا وشعبا، أن القاهرة تعاملت بواقعية وموضوعية تجاه القضية، في الأرض المحتلة، فضلا عن تكثيف تحركاتها إقليميا ودوليا لمساندة فلسطين.

وتحدث الدويري عن الوضع الراهن، وجهود إيقاف الحرب، وكف الحكومة الاسرائيلية عن مخطط إعادة الاحتلال.

وقال: إن مصر بذلت ولا تزال من الجهود الكثير في إطار التواصل مع أطراف الأزمة، وصولا لوقف الحرب، وعلى مستوى مواز تحقيق التوافق بين الفصائل وإنهاء الانقسام تمهيدا لحل الدولتين.

حل الدولتين

وأشار إلى أن مصر تعمل على عدة مسارات متوازية فنيا وأمنيا وسياسيا لرسم خارطة طريق لليوم التالي في غزة.. مشددا على أن مصر تعمل على الأرض قولا وفعلا وبخطوات مدروسة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على حل الدولتين وإنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية.



وبشأن ما يتردد حول التهجير، أوضح أن الرسائل المصرية في هذا الشأن كانت واضحة جدا وقوية وحاسمة ووصلت إلى جميع الأطراف الدولية الفاعلة برفض المخطط أو أية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وقال الدويري إن الضفة الغربية وغزة جناحي الدولة الفلسطينية، وحذر من التوسع الاستيطاني غير المسبوق بالضفة.

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري أن مصر أكدت على ضرورة حل الدولتين، حيث إنه لا بديل عنه لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الصراع يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وقال: إن مصر تتحرك وفقا ضوابط ورؤية حكيمة وطنية ومخلصة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك أبعاد الأمن القومي المصري والمخاطر التي تهدد عملية السلام، لافتا إلى أن مصر مستعدة لكل الاحتمالات.

