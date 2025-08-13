الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
ads

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نظام النقاط سيُعتمد لتصنيف المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية في إطار قانون الإيجار القديم، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الشهرية بشكل عادل.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن اجتماعًا للمحافظين سينعقد يوم السبت المقبل للإسراع في تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق السكنية، مع وضع آلية لتحديد المستحقين للسكن البديل.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد أمام المواطنين يوم الأحد المقبل لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن يبدأ الحصر خلال ثلاثة أشهر للخروج ببيانات واضحة للتعامل مع الملف.

وكشف مدبولي أن استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء مدبولى الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مصطفي مدبولي

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

الوقت ينفد، عالم فيزياء يحذر: جسم فضائي غامض يقترب من الأرض ويهدد العالم

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads