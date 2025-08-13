رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نظام النقاط سيُعتمد لتصنيف المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية في إطار قانون الإيجار القديم، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الشهرية بشكل عادل.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن اجتماعًا للمحافظين سينعقد يوم السبت المقبل للإسراع في تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق السكنية، مع وضع آلية لتحديد المستحقين للسكن البديل.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد أمام المواطنين يوم الأحد المقبل لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن يبدأ الحصر خلال ثلاثة أشهر للخروج ببيانات واضحة للتعامل مع الملف.

وكشف مدبولي أن استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

