المشاط: تكثيف جهود المتابعة لتفعيل مذكرات التفاهم المصرية الأردنية

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على التنسيق والمتابعة المستمرة على مدار العام الماضي، من أجل إتمام فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يرأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة.

اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح فعاليات الدورة الحالية للجنة يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على الاستمرار في تطوير العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة خاصة على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، التي تنعكس على النمو الاقتصادي والتشغيل في البلدين الشقيقين.

وثمّنت «المشاط»، نتائج الدورة الحالية من اللجنة والتي نتج عنها توقيع 9 وثائق تعاون مشترك في مجالات تنموية عدة، مشددة على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، على المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتفعيل تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتذليل كافة التحديات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

الأردن بوابة مصر لآسيا

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتاريخ العلاقات بين البلدين وما يربطهما من صلات ثقافية ودينية وقومية وما يتمتعان به من موقع مشترك في قلب العالم القديم يجعل مصر بوابة الأردن لأفريقيا، والأردن بوابة مصر لآسيا.

وأشادت الوزيرة، بالإنجازات التي تحققت منذ عقد الدورة 32 للجنة العليا في القاهرة خلال الفترة 7-9 مايو 2024 وحتى اليوم مما يعطى مثالًا جليًا للتعاون والتنسيق والتكامل بين البلدين، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات، وأهم هذه الإنجازات عقد بعض اللجان الفنية والزيارات بين الجانبين في المجالات التالية: الزراعة – النقل البري – النقل البحري – الطيران المدني – الإسكان – الدواء – العمل – التضامن الاجتماعي – الموارد المائية والري – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التنظيم الإدارة – والبورصة.

وخلال الدورة 33 للجنة العليا المشتركة، تم توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم المُوقعة بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ووزارة الأوقاف والشئون والمُقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للعام 2025/2026، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، واتفاقية تعاون في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وتم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام من 2025 إلى 2028، وتم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

