تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها

جدد قاضى معارضات الجيزة حبس عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص في منطقة الحوامدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار في الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.

القبض على المتهم بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال ومجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.