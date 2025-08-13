الأربعاء 13 أغسطس 2025
خارج الحدود

على انفراد في قاعدة عسكرية، تفاصيل جديدة حول قمة ترامب وبوتين بألاسكا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا طال انتظاره من تولي ترامب الرئاسة الامريكية يناير الماضي، وهو أول لقاء ثنائي بين الرئيسين خلال ولاية ترامب الثانية ضمن محاولات الأول إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريج بولاية ألاسكا

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، قال مسئول في البيت الأبيض: إن الاجتماع سيتم عقده في قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريج بولاية ألاسكا، وأشاد الروس بالموقع لأهميته التاريخية فقد اشترت الولايات المتحدة هذه المنطقة من الإمبراطورية الروسية قبل 158 عامًا.

وأضاف إنه من المتوقع أن يقوم ترامب برحلة ليوم واحد إلى ألاسكا للقاء بوتين، وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر أنه من المتوقع أن يلتقي الزعيمان "على انفراد"، وقالت: إن رؤية بوتين، ستمنح ترامب فكرة أفضل عن خطط الزعيم الروسي.

أول محطة لترامب في ألاسكا منذ عودته إلى منصبه 

وزار ترامب قاعدة أنكوريج عدة مرات منذ توليه منصبه لأول مرة في عام 2017، وسيكون اجتماع الجمعة، أول محطة له في ألاسكا منذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي. 

وقال المسئول، في تصريحاته لـ"نيويورك تايمز"، إن الاجتماع في القاعدة العسكرية الامريكية، سيسهل على ترمب القيام برحلة قصيرة، مضيفًا أن القاعدة توفر أمنًا إضافيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يكون متواجدا في الاجتماع

وصف وزير الخارجية ماركو روبيو القمة المرتقبة بأنها "اجتماع جس نبض"، قائلًا إنها ليست تنازلًا لبوتين، وأضاف: "سنعرف مبكرًا جدًا خلال هذا الاجتماع ما إذا كان لهذا الاجتماع أي فرصة للنجاح أم لا"، وقال ترامب يوم الاثنين إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يكون متواجدا في الاجتماع عندما سئل عما إذا كان قد تلقى دعوة.

وأضاف ترامب: "أود أن أقول إنه يستطيع الذهاب، لكنه حضر اجتماعات كثيرة. كما تعلمون، لقد حضرها لمدة ثلاث سنوات ونصف - لم يحدث شيء".

وبحسب التقرير، من المقرر أن يجتمع ترامب وزيلينسكي ونائب ترامب، جيه دي فانس وقادة أوروبيون افتراضيًا يوم الأربعاء، وفقا لمسؤول أوروبي مطلع مباشرة على الاجتماعات.

