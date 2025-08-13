الأربعاء 13 أغسطس 2025
ترافيس كيلسي يتصدر غلاف مجلة GQ (صور)

تصدر ترافيس كيلسي لاعب كرة القدم الأمريكية، وصديق النجمة تايلور سويفت، غلاف العدد الجديد من مجلة الرجال الأشهر حول العالم GQ.

وخضع ترافيس، لجلسة تصوير لصالح مجلة GQ، تميزت بالطابع الرجالي الجريء والشجاع، فظهر ترافيس في إحدى الصور وهو يمسك بتمساح حي في إحدى البحيرات الأمريكية.

Image may contain Kenny Omega Photography Land Nature Outdoors Face Head Person Portrait Plant and Vegetation
Image

حقيقة خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

 كشف موقع ET الفني الشهير، حقيقة الأخبار التي انتشرت في الأسابيع الماضية، وتفيد بخطوبة كل من النجمة تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

 

Image
Image

وأكد الموقع الفني، أن ثنائي أمريكا الأشهر، ليس مخطوبين حتى الآن، وأن ما قاله، تروي أيكمان في أحدث حلقة من البودكاست "Pardon My Take"، هو شائعة وليس له أي أساس من الصحة.

وكان تروي أيكمان، قال مؤخرا: "لقد تواصل معي شخص ما.. وقال إنه تايلور وترافيس، قد يكون مخطوبين بالفعل.. لذا ربما كنت أنا من كشف القصة".

ترافيس كيلسي عن علاقته بتايلور سويفت: هذه فتاتي وأنا فخور بذلك

 كما تحدث لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، عن علاقته تايلور سويفت،، خلال استضافته في أحد برامج الراديو.

وقال ترافيس كيلسي، عن حبيبته تايلور سويفت:"أنت تريد أن تبقي الأمور خاصة، ولكن في نفس الوقت لست هنا لإخفاء أي شيء. هذه فتاتي، هذه سيدتي.. أنا فخور بذلك".

