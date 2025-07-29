بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

فيضانات إثيوبيا، كشف الباحث في حوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عن فتح إثيوبيا لبوابات سد النهضة، لزيادة معدل الفيضانات والسيول التي اجتاحت أديس أبابا، حيث زعم البعض أن كميات ضخمة من المياه في طريقها لمصر.

حقيقة قيام إثيوبيا بفتح بوابات سد النهضة

ونفى الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم قيام إثيوبيا بفتح بوابات سد النهضة، وقرب وصول كميات ضخمة من المياه لمصر، مؤكدًا أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها بهذا الشأن مقاطع مغلوطة، ومنشورة منذ سنوات، ويتم تكرارها كل عام في نفس التوقيت، ويزعم البعض، في بعض الأوقات، أنها فيضانات في السودان، بينما يدعى آخرين أنها في إثيوبيا.

اجتاحت فيضانات غزيرة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا،نتيجة أمطار استثنائية،ما تسبب في خسائر جسيمة ويُظهر هذا الفيديو توثيق لحظات مرعبة للسيارات وهي تسبح وسط الشوارع، بينما تغمر المياه منازل ومحال تجارية في عدد من الأحياء.#اديس_ابابا #سد_النهضة #فيروز #Ethiopia#Euro2025 pic.twitter.com/bcJuPIAUsD — ســامـي الـعـولــقـي (@abinshabawh) July 27, 2025



وقال الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم عن مقاطع فيديو فيضانات إثيوبيا: "في بعض الامور غير المنطقية بيتم تداولها مثل اثيوبيا فتحت البوابات وان في كميات ضخمة وصلت او في طريقها لمصر".

فيضانات إثيوبيا وموسم المطر

وكشف الباحث هاني إبراهيم حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عن فيضانات سد النهضة : "شوية فيديوهات منشورة من سنين وبيتم تكرار تداولها كل سنة في نفس التوقيت ومرة يتقال سيول السودان السنة اللي فاتت مثلا ومرة يتقال فيضانات اثيوبيا السنة دي".



وأوضح الباحث هاني إبراهيم في تدوينة عبر حسابه بالفيس بوك "السنة اللي فاتت كانت نفس الواقعة، وكان يتم سؤالي عن الأمر كثيرًا، وكنت بعمل مجهود كبير في البحث عن أصل الفيديوهات، وأحاول أوصل لأول نشر لها، رغم أني عارف كويس أنها غير صحيحة في توقيت نشرها".

اثيوبيا فيضانات في اديس ابابا مش كان المفروض ان ابوهم احمد …. مخرات للامطار او صرف صحي للامطار للحفاظ علي العاصمة بدلا من السد الاثيوبي pic.twitter.com/8VZF9iF7fS — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) July 24, 2025



وعن فيضانات إثيوبيا، قال الباحث هاني إبراهيم: "بالنسبة لفيضانات إثيوبيا، نحن في موسم المطر، ومتوقعة لكن متى تصل؟ هذا هو السؤال؟ وهل في متغيرات بتأثر على وصولها، مثل السد الإثيوبي مثلًا، الذي يحجز الآن ولا مفيش متغيرات".

وقال الباحث هاني إبراهيم: "الحكم على الفيضان يكون في نهايته، وليس في أول شهر له، غير أن رحلة الفيضانات من إثيوبيا لمصر، في حالة ما إذا كانت النطاقات في حوض النيل وليس أديس أبابا"، مؤكدًا أن "المياه التي خارج الحوض تحتاج أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إذا مرت بدون حجز في السد الإثيوبي".

أزمة مصر ومياه النيل

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى أن "الحكم على الفيضان في نهاية سبتمبر بشكل كبير، أما التقديرات المبدئية فتكون في منتصف أغسطس، والتوقعات تختلف عن الواقع".

فيضانات إثيوبيا، فيتو



وقال الباحث هاني إبراهيم: "إن شهور الفيضان عموما 3 شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، أما الموسم فيبدأ تدريجي في مايو، وكان جيد ثم يونيو كان جيد ثم يوليو متفاوت نوعيًا، والحكم عليه في نهايته، أو بداية أغسطس، أما أغسطس ده ذروة الفيضان، يليه سبتمبر، أما أكتوبر فتبدأ الأمطار تقل حتى نوفمبر تدريجيًا وينتهي الموسم".

وأوضح الباحث هاني إبراهيم: "أحيانًا الفيضان يكون إيراده قليلًا في البداية، وفجأة تختلف التوقعات، ويكون جيدًا جدًا، وأحيانًا العكس، ويمكن شهرين يكونوا أقل من المتوسط والثالث يعوض..".

وكشف الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم عن السبب الحقيقي في أزمة مصر مع مياه الفيضان، قائلًا: "أزمتنا في السد الذي يتحكم في الفيضان"

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