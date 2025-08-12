الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أثر النيل في السينما" فعالية لتعزيز الهوية الوطنية بالهناجر

فيلم فليحيا أبو الفصاد،
فيلم فليحيا أبو الفصاد، فيتو

تحت شعار "النيل.. عنده كتير"، وفي إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية لتعزيز الهوية الوطنية، ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعالية خاصة بعنوان "أثر النيل على صناعة أفلام السينما القصيرة"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما المرأة.

فعاليات نادي سينما المرأة 

تبدأ فعاليات النادي في تمام السابعة والنصف من مساء الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة التي تحتفي بنهر النيل وتبرز تأثيره على حياة الإنسان والمجتمع، من خلال رؤى فنية متنوعة لمخرجين مخضرمين وشباب، تعكس أبعادًا اجتماعية وإنسانية متعددة.

وتشمل: "النيل أرزاق" إخراج هاشم النحاس، “تطبيش” إخراج رولا عيد، "بداية الطريق" إخراج يوحنا أشرف، "العملة الصعبة" إخراج صلاح عبد المنعم، “فليحيا أبو الفصاد” إخراج حازم مصطفى، "المغفلة" إخراج محمد سيحو.

وتتناول هذه الأعمال قضايا الصيد والعمل والمرأة والهوية، في سياق الحياة اليومية.

وتأتي الفعالية ضمن استراتيجية المركز القومي للسينما لدعم السينما المستقلة والشبابية التي توظف التراث الطبيعي والثقافي في سياق فني معاصر.

 وتدير الندوة المصاحبة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بحضور صُنّاع الأفلام والجمهور ومحبي السينما.

