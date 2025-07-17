عرض 4 أفلام ضمن نادي سينما المرأة بالهناجر في هذا الموعد

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح نادي سينما المرأة يوم الإثنين المقبل الموافق ٢١ يوليو، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً، ضمن مبادرة “تراثنا ميراثنا” التي أطلقتها وزارة الثقافة.

عروض أفلام نادي سينما المرأة

وتشهد الفعالية عرض أربعة أفلام متنوعة تناقش قضايا المجتمع والتراث من زوايا بصرية مختلفة، حيث يُعرض الفيلم الوثائقي "سحر الدروب" سيناريو وإخراج مروة السوري وتصوير ومونتاج أحمد هاشم، كما يُعرض فيلم "مهطال البعاد" تأليف عتيق Atique، رؤية إخراجية دنيا الزاهر، وإخراج أسامة القزاز.

ويُعرض أيضا فيلم "طيارة ورق" تأليف وإخراج بثينة الناصري وبطولة هشام زكري ومحمد فؤاد والذي يرصد علاقة إنسانية دافئة تجمع بين الأجيال، كما يشهد البرنامج عرض فيلم "حواديت إيكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي والذي يعكس نبض الحياة الشعبية وموروث الحكايات المصرية.

ويعقب العروض ندوة فكرية بعنوان "التراث في عيون صناع الأفلام القصيرة" بحضور الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وتديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

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