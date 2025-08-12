بينهم 14 من منتظري المساعدات، سقوط 67 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن 67 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي  في مناطق عدة بقطاع غزة  منذ فجر اليوم بينهم 14 شهيدا من منتظري المساعدات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 100 شهيد و513 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 5 وفيات بينهم طفلان؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

بينما أعلنت مستشفى العودة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أفادت بأنه من بين شهداء اليوم 3 من طالبي المساعدات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

