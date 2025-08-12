الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خارج الحدود

مصدر مسؤول ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية،
الرئاسة الفلسطينية، فيتو

 قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

 

الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين

 وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة في الحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

 

اتصالات مستمرة تجري منذ أشهر خلف الكواليس

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" زعمت بأن اتصالات مستمرة تجري منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

 

محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى "اليوم التالي" في قطاع غزة.

