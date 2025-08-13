في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

مع قرب حلول شهر ربيع الأول وانتشار مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يبحث الكثيرون عن موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025 ليقوم بصيامها تطوعا لما لها من فضل.

وهنا نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025 فإلي التفاصيل.

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

شهر ربيع الأول

ربيع الأول هو الشهر الثالث من السنة القمرية أو التقويم الهجرى، وسمى الشق الأول بذلك لأنه صادف موسم الربيع، وجاء فى سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم عدة روايات، منها أنَّ العرب كانوا يخصّبون فيه ما أصابوه من أسلاب فى صفر.

حيث إنَّ صفرًا كان أول شهور الإغارة على القبائل عقب المحرم، وقيل: بل سُمِّى كذلك لارتِباع الناس والدواب فيه وفى الشهر الذى يليه (ربيع الآخر)، لأن هذين الشهريْن كانا يأتيان فى الفصل المسمَّى خريفًا وتسميه العرب ربيعًا، وتسمى الربيع صيفًا والصيف قيظًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن شهر ربيع الأنوار، وهو أول الربيعين، الذى ظهر فيه نور النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم".

وأشار المفتى السابق، إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم "هذا يوم ولدت فيه"، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام.

وأشار إلى أن أهل الحجاز وسوريا يحتفلون بمولد النبى -صلى الله عليه وسلم- كل شهر، وفى شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه "ربيع الأنوار"، ويكون عند كل فرد فيهم فى منزله الاحتفال، وهذا لم يوجد فى مصر.

موعد المولد النبوي

ويحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناءً على الرؤية الشرعية يتحدد ما إذا كان يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر أم الجمعة 5 سبتمبر 2025م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2025، وحتى مغرب اليوم التالي، وفيه تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 14467 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

الأيام البيض وسبب التسمية

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا.

وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

وفقا للحسابات الفلكية يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والذي يأتي بالتزامن مع حلول 12 ربيع الأول 1447 هـ، وهو التاريخ الهجري المعتمد لذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وعليه فإن الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025 ستوافق الأيام التالية

الجمعة 5 سبتمبر 2025 يوم الثالث عشر من ربيع الأول 1447

والسبت 6 سبتمبر 2025 يوم الرابع عشر من ربيع الأول 1447

والأحد 7 سبتمبر 2025 يوم الخامس عشر من ربيع الأول 1447

فضل صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض من السنن المؤكدة عن النبي ﷺ، فقد ورد عنه: “صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله” (رواه مسلم).

ويجتمع في هذه الأيام ثلاثة فضائل:فضل الزمان وفضل الأيام (13-14-15) وفضل العبادة (الصيام) حيث روي عن ابن عباس عن النبيﷺ: «كان لا يدع صوم أيام البيض، في سفر ولا حضر»

وروي عن النبي محمد: «إن كنتَ صائمًا فعَليك بالغُرِّ البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرةَ، وخمس عشرةَ».

وأوصى النبي الصحابة بصيام الأيام البيض، فقال واصفًا صيامها: «هي صيام الدهر»، بينما هناك العديد من الأحاديث الأخرى التي تؤكد على أهمية هذه الأيام في الإسلام العظيم.

سبب التسمية “الأيام البيض“: تعود التسمية “الأيام البيض” إلى السنة النبوية.

بينما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا يوم الثالث عشر والرابع والخامس”، ولكنه لم يستشير القمر لتحديد هذه الأيام بالتحديد، لذلك يطلق عليها اسم “الأيام البيض” بسبب عدم وجود تحديد محدد للتواريخ.

أهمية صيام الأيام البيض:

يعتبر صيام الأيام البيض فرصة للتوبة وزيادة القرب من الله.

بينما يفضل أن يكون الصيام نيّة من القلب ولله وحده.

الصيام في هذه الأيام يعتبر من النوافل وليس فرضًا.

يُشجع على قراءة القرآن وأداء الأعمال الصالحة خلال هذه الأيام.

