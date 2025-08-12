الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

السيسي: أحيي شباب مصر الأوفياء بوعيهم ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمى للشباب قائلا: في اليوم العالمي للشباب، أحيي شباب مصر الأوفياء، بوعيهم الوطني، وعزيمتهم القوية، ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر العريق، واستشراف مستقبل يواكب الدول المتقدمة، وحرصهم القوي على استقرار الوطن، وحمايته من المخاطر التي تحيط بالمنطقة، متابعا: كل التقدير والاعتزاز بشباب مصرنا الغالية.

