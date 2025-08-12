السيسي: أحيي شباب مصر الأوفياء بوعيهم ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمى للشباب قائلا: في اليوم العالمي للشباب، أحيي شباب مصر الأوفياء، بوعيهم الوطني، وعزيمتهم القوية، ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر العريق، واستشراف مستقبل يواكب الدول المتقدمة، وحرصهم القوي على استقرار الوطن، وحمايته من المخاطر التي تحيط بالمنطقة، متابعا: كل التقدير والاعتزاز بشباب مصرنا الغالية.

