أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر اسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

403 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

352 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

302 ريالات  للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تُقدم فهمًا أعمق لمسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3354.91 دولارا للأونصة، اعتبارا من الساعة 04:53 بتوقيت جرينتش.

 

 واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3405.40 دولارا.

وانخفض الذهب بنسبة 1.6% يوم الاثنين، بينما انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2%، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لن يتم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 37.88 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1330.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1145.47 دولار.

 

