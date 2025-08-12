تفاصيل 5 مذكرات تفاهم بين مصر وأوغندا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني اليوم- الثلاثاء- بقصر الاتحادية التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين كالتالي.

1- مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومن الجانب الأوغندي كاهيندا اوتافيري وزير الشئون الداخلية.

2 - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدبلوماسية والتنمية المؤسسية بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية الأوغندية، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وهنري أوكلو وزير الدولة للشؤون الدولية بالخارجية الأوغندية.

3- مذكرة تفاهم بشأن دعم مكتب رئيس الوزراء الأوغندي ( منطقة لويرو ) في تعزيز سبل العيش من خلال المياه من أجل الإنتاج، وتصنيع الفاكهة وتحسين دخل الأسر للمحاربين القدامي المدنيين بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ومكتب رئيس الوزراء ( مثلث لويرو) في اوغندا، ووقع على المذكرة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الاوغندي أليس كابويو وزيرة الدولة الاوغندية لمنطقة مثلث لويرو ومنطقة رويتزوري بأوغندا.

4- مذكرة تفاهم بشأن تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرب بمصر وهيئة الاستثمار في أوغندا وقعها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وماتيا كاسايجا وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الاوغندي.

5- مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل بين وزارة الموارد المائية والري في مصر ووزارة المياه والبيئة الأوغندية ووقعها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وأتيم بيتريس أنيوار وزيرة الدولة للمياه والبيئة الأوغندية.



