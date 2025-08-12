القسام تستهدف منزلا يضم جنودا للاحتلال بغزة وتوقعهم بين قتيل وجريح

اعلنت كتاب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بقذائف منزلا داخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي ، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخميس الماضي إن صافرات الإنذار دوت في نير عام بغلاف غزة.

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

ويوم الخميس الماضي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة.

