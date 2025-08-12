في بيان رسمي، كريستال بالاس يهاجم بقوة قرار اليويفا

أصدر ‏نادي كريستال بالاس بيانا قويا ينتقد فيه قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بشأن تهبيطه إلى دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من الدوري الأوروبي.

بيان رسمي من كريستال بالاس

وقال بيان كريستال بالاس: “في وقت كان يجب أن نحتفل فيه بانتصارنا في درع المجتمع على ملعب ويمبلي، يُظهر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والذي تبعته محكمة التحكيم الرياضية أن الاستحقاق الرياضي أصبح بلا معنى”.

وتابع بيان كريستال بالاس: “عندما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في ذلك اليوم التاريخي في مايو، كان مدربنا ولاعبونا قد نالوا حق اللعب في الدوري الأوروبي، لقد حُرمنا من هذه الفرصة، ويبدو أن أندية ومنظمات وأفرادًا معينين يمتلكون امتيازات وقوة خاصة”.

وأكد البيان أن هذا النفوذ المتزايد وغير الصحي حطم آمال وأحلام جماهير كريستال بالاس، ولا يبشر بخير للأندية الطموحة في جميع أنحاء أوروبا التي تنافس على التقدم حين تُطبَّق القوانين والعقوبات بطريقة غير متساوية وفاضحة، مبينا أن الهياكل متعددة الأندية تختبئ وراء مسرحية “الثقة العمياء”، بينما أندية مثل ناديهم، التي لا تربطه أي صلة بأي نادٍ آخر، يمنع من اللعب في نفس المسابقة.

وشدد البيان بأنه لزيادة الظلم تُسمح للأندية التي يبدو أن لديها ترتيبات غير رسمية ضخمة مع بعضها البعض بالمشاركة بل وربما اللعب ضد بعضها البعض، مشيرا إلى أنه ومع احترم أعضاء لجنة التحكيم في محكمة كاس، إلا أن العملية مصممة لتقييد الفرص بشكل شديد، وفي حالتهم جعلت من المستحيل تقريبًا الحصول على جلسة استماع عادلة.

وزعم البيان بأن رفض جميع طلبات الكشف للحصول على المراسلات بين الأطراف المعنية، ورفض السماح بشهادة الشهود المشاركين، والنقص العام في الرسمية واحترام القانون، كلها أمور تعني أن القرارات لا يمكن الطعن فيها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نتائج محددة مسبقًا.

ونبه إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له تداعيات أوسع على حوكمة اللعبة، حيث أن مزيجًا من اللوائح السيئة الصياغة وتطبيقها غير المتكافئ يعني أن الجماهير ستحرم من فرصة مشاهدة فريقهم يتنافس في الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه، ويجب أن تكون هذه نقطة تحول في كرة القدم.

وطالب البيان بضرورة أن يفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بواجبه في وضع قواعد منطقية تُبلَّغ وتُطبَّق بشكل صحيح، مع منح فترات زمنية معقولة لحل أي غموض، وتطبيق عقوبات متسقة، ومعاملة جميع الأندية على قدم المساواة مع عملية استئناف عادلة.

واختتم البيان بقوله: “لقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قرارات مماثلة لهذا ستكون تحت تدقيق أكبر من المحاكم الوطنية في المستقبل، عندها فقط ستُمنح العدالة والإجراءات السليمة لكل فريق، على الرغم من أننا نواصل أخذ المشورة القانونية بشأن الخطوات التالية، إلا أننا سنشارك في دوري المؤتمر الأوروبي بنفس العزيمة والرغبة في الفوز التي تميز هذا النادي المذهل”.

