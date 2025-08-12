الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محلى نجع حمادي يقرر إيقاف عمال النظافة وقت الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

اعمال النظافة
اعمال النظافة

قرر حسين الزمقان، رئيس مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إيقاف أعمال النظافة خلال ساعات الذروة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا مع استمرار أعمال المعدات.

يأتي ذلك حفاظًا على سلامة عمال النظافة،  في أعقاب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى 46 درجة مئوية بقنا لتسجل الأعلي في درجات الحرارة لهذا العام.

تجنب ساعات العمل فى وقت الذروة

وأكد الزمقان،على إعادة تنظيم عمل فرق النظافة، وتجنب العمل في فترات الظهيرة وذروة الحر، مع استكمال المهام في ساعات الصباح الباكر أو المساء، حرصًا على سلامة العاملين.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شمال محافظة قنا محافظة قنا عمال النظافة قنا نجع حمادي موجة حر شديدة

الجريدة الرسمية
