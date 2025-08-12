الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية بي وسام فخر يضاعف مسئوليتي تجاه الوطن

مهندس مختار عبداللطيف
مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع
ads

أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه الشديد وتقديره البالغ لثقة القيادة السياسية والتجديد له للقيام بمهام وأعباء منصبه لفترة جديدة. 

وأكد أن هذه الثقة وسام فخر، وشرف يضاعف شعوره بالمسئولية وستكون دافعا له وحافزا لبذل أقصى الجهد، بالتعاون مع القيادات والعاملين بالهيئة لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

 طريق التحديث والتطور والتحول التكنولوجي

وأوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع قطعت شوطا طويلا خلال السنوات القليلة الماضية على طريق التحديث والتطور والتحول التكنولوجي إلى مؤسسة متقدمة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية الجديدة التحول التكنولوجى الهيئة العربية للتصنيع التطورات التكنولوجية المجالات الصناعية المكون المحلى العربية للتصنيع

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads