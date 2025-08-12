رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية بي وسام فخر يضاعف مسئوليتي تجاه الوطن

أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه الشديد وتقديره البالغ لثقة القيادة السياسية والتجديد له للقيام بمهام وأعباء منصبه لفترة جديدة.

وأكد أن هذه الثقة وسام فخر، وشرف يضاعف شعوره بالمسئولية وستكون دافعا له وحافزا لبذل أقصى الجهد، بالتعاون مع القيادات والعاملين بالهيئة لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

طريق التحديث والتطور والتحول التكنولوجي

وأوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع قطعت شوطا طويلا خلال السنوات القليلة الماضية على طريق التحديث والتطور والتحول التكنولوجي إلى مؤسسة متقدمة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية.

