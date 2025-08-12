الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

عميد قصر العيني يتابع معدلات تنفيذ إنشاءات مستشفى ثابت ثابت (صور)

د. حسام صلاح خلال
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
 تفقد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، جولة ميدانية لمستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

ورافقه خلال الجولة المهندس ماهر جابر إسماعيل، مدير الإدارة الهندسية بمستشفيات جامعة القاهرة، والمهندس محمد حسين، مسؤول أعمال التيار الخفيف وإنذار الحريق، والمهندسة هدى محمد أحمد، مسؤولة أعمال الكهرباء، والمهندسة أسماء سعيد عطا الله، مسؤولة أعمال المصاعد، والمهندسة إيمان علي، مسؤولة الغازات الطبية وأمن المستشفى، حيث استمع إلى تقارير تفصيلية عن نسب الإنجاز في مختلف الأعمال الإنشائية والفنية.

 

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

السعة الاستيعابية لمستشفى ثابت ثابت

وقال الدكتور حسام صلاح خلال الجولة إن المستشفى ستضم 200 سرير إقامة موزعة على أربعة أدوار بواقع 50 سريرًا لكل دور، بالإضافة إلى 10 أسرّة بوحدة الأبحاث الإكلينيكية، و23 سرير رعاية مركزة منها غرفتان للعزل، وخمسة أسرّة رعاية متوسطة، و13 سريرًا لغسيل الكلى منها سريران للعزل.

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

 كما ستحتوي على أربع غرف عمليات بنظام الكبسولة، وغرفتي عمليات طوارئ، ويضم قسم الطوارئ جهازًا للأشعة السينية وغرفة أخرى للأشعة المقطعية.

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

وأضاف أن قسم الأشعة سيتضمن غرفتين للأشعة السينية، وغرفة للأشعة المقطعية، وغرفة لأشعة الرنين المغناطيسي، وغرفة للقسطرة التداخلية، وأربع غرف للسونار، وأربع غرف للمناظير بمختلف أنواعها، وأربع معامل تخصصية (طفيليات – جينات – أنسجة – درن). 

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

كما ستضم المستشفى مكتبة، ومدرجين، وثماني قاعات دراسية تتراوح سعتها بين 40 و100 طالب، و26 غرفة إقامة للأطقم الطبية، إلى جانب مكاتب إدارية متعددة للإدارات المختلفة.

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

تفاصيل إنشاء مستشفى ثابت ثابت

وتقع مستشفى ثابت ثابت في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، بجوار فندق أوروبا، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف متر مسطح، منها 12 ألف متر مخصصة للمباني و8 آلاف متر للموقع العام، وتتكون من أربعة مبانٍ متصلة (أ – ب – ج – د) تشمل دورًا أرضيًا منخفضًا، ودورًا تحويليًا، ودورًا أرضيًا مرتفعًا، وثلاثة أدوار متكررة.

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

تعود محاولات إنشاء مستشفى ثابت ثابت إلى عام 1995، وبعد مسيرة طويلة من التخطيط والعمل، نقترب اليوم من إتمام هذا الصرح الطبي ليبدأ في خدمة المرضى والمجتمع.

د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت
د. حسام صلاح خلال الجولة بمستشفى ثابت ثابت

ومن المقرر أن تكون مستشفى ثابت ثابت مؤسسة علاجية ومرجعية علمية متخصصة في مجال الأمراض المتوطنة، تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة، وتدعم البحث العلمي والتعليم الطبي لاكتشاف طرق جديدة للوقاية والعلاج، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية في مصر والمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة مستشفى ثابت ثابت محافظة الجيزة

