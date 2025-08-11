طب قصر العيني تطلق مجلة دولية متخصصة فى الطوارئ والكوارث

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تحقيق كلية طب قصر العيني بإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنجازا علميا بارزا يعكس الريادة البحثية لجامعة القاهرة، حيث أطلقت كلية الطب المجلة الدولية المحكمة، التي تُعد أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ والكوارث تصدر عن جامعة القاهرة، وذلك بالشراكة مع الناشر العالمي Springer Nature، وبدعم من بنك المعرفة المصري.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أن إطلاق المجلة الدولية المحكمة بكلية طب قصر العيني يؤكد حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بالبحث العلمي واستثمار نتائجه لمواكبة القضايا الحيوية في المجال الطبي، مؤكدًا أن هذا المشروع العلمي يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والدولي في تطوير البحث العلمي الموجه نحو خدمة المجتمعات ومواجهة التحديات الصحية الملحة، لافتًا إلي أن المجلة تُعد منصة بحثية دولية تواكب التحديات الطبية المعاصرة، وتُعبر عن الطاقات العلمية المتجددة داخل قصر العيني.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المجلة تمثل إضافة نوعية للمنظومة البحثية في جامعة القاهرة، حيث تُسهم في تعزيز حضور الكلية والجامعة على الساحة الأكاديمية العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة لنشر الأبحاث الطبية المتخصصة ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ والتعامل مع الأزمات والكوارث الصحية، وتستهدف ربط العلم بالتطبيق العملي، وتوفير منبر بحثي يعكس قضايا الواقع الطبي، ويعزز قدرة النظم الصحية على الاستجابة الفاعلة للأزمات.

عميد قصر العيني: المجلة الجديدة تتيح تداول المعرفة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المجلة الجديدة تصدر باللغة الإنجليزية، وتديرها هيئة تحرير دولية مرموقة، وتُخضع كل ما يُنشر بها لمراجعة علمية دقيقة ومحكمة بما يتماشى مع أعلى معايير النشر الأكاديمي لدى Springer Nature، مضيفًا أن المجلة تعتمد علي نظام الوصول المفتوح (Open Access)، لتُتيح تداول المعرفة العلمية على نطاق واسع، دعمًا للباحثين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول النامية والمجتمعات التي تواجه تحديات في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، أن المجلة تفتح أبوابها لنشر الأبحاث والمراجعات العلمية، ودراسات الحالة، والمقالات القصيرة، إلى جانب التحليلات والخبرات الميدانية التي تسلط الضوء على تجارب حقيقية واستجابات طبية ميدانية لحالات الطوارئ، مؤكدًا أن هذا الإصدار العلمي يمثل علامة فارقة في مسيرة الكلية، ليس فقط لأنها تُعد أول مجلة دولية متخصصة في هذا المجال تصدر عن جامعة القاهرة، ولكن لكونها رؤية أكاديمية شاملة تهدف إلى ربط العلم بالتطبيق العملي، وتوفر منبرا بحثيا رفيع المستوى.

