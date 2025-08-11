الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طب قصر العيني تطلق مجلة دولية متخصصة فى الطوارئ والكوارث

إطلاق اول مجلة متخصصة
إطلاق اول مجلة متخصصة في طب الكوارث

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تحقيق كلية طب قصر العيني بإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنجازا علميا بارزا يعكس الريادة البحثية لجامعة القاهرة، حيث أطلقت كلية الطب المجلة الدولية المحكمة، التي تُعد أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ والكوارث تصدر عن جامعة القاهرة، وذلك بالشراكة مع الناشر العالمي Springer Nature، وبدعم من بنك المعرفة المصري.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أن إطلاق المجلة الدولية المحكمة بكلية طب قصر العيني يؤكد حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بالبحث العلمي واستثمار نتائجه لمواكبة القضايا الحيوية في المجال الطبي، مؤكدًا أن هذا المشروع العلمي يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والدولي في تطوير البحث العلمي الموجه نحو خدمة المجتمعات ومواجهة التحديات الصحية الملحة، لافتًا إلي أن المجلة تُعد منصة بحثية دولية تواكب التحديات الطبية المعاصرة، وتُعبر عن الطاقات العلمية المتجددة داخل قصر العيني.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المجلة تمثل إضافة نوعية للمنظومة البحثية في جامعة القاهرة، حيث تُسهم في تعزيز حضور الكلية والجامعة على الساحة الأكاديمية العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة لنشر الأبحاث الطبية المتخصصة ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ والتعامل مع الأزمات والكوارث الصحية، وتستهدف  ربط العلم بالتطبيق العملي، وتوفير منبر بحثي يعكس قضايا الواقع الطبي، ويعزز قدرة النظم الصحية على الاستجابة الفاعلة للأزمات.

عميد قصر العيني: المجلة الجديدة تتيح تداول المعرفة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المجلة الجديدة تصدر باللغة الإنجليزية، وتديرها  هيئة تحرير دولية مرموقة، وتُخضع كل ما يُنشر بها لمراجعة علمية دقيقة ومحكمة بما يتماشى مع أعلى معايير النشر الأكاديمي لدى Springer Nature، مضيفًا أن المجلة تعتمد علي نظام الوصول المفتوح (Open Access)، لتُتيح تداول المعرفة العلمية على نطاق واسع، دعمًا للباحثين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول النامية والمجتمعات التي تواجه تحديات في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، أن المجلة تفتح أبوابها لنشر الأبحاث والمراجعات العلمية، ودراسات الحالة، والمقالات القصيرة، إلى جانب التحليلات والخبرات الميدانية التي تسلط الضوء على تجارب حقيقية واستجابات طبية ميدانية لحالات الطوارئ،  مؤكدًا أن هذا الإصدار العلمي يمثل علامة فارقة في مسيرة الكلية، ليس فقط لأنها تُعد أول مجلة دولية متخصصة في هذا المجال تصدر عن جامعة القاهرة، ولكن لكونها رؤية أكاديمية شاملة تهدف إلى ربط العلم بالتطبيق العملي، وتوفر منبرا بحثيا رفيع المستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة طب قصر العيني قصر العيني كلية طب قصر العينى بنك المعرفة المصري طب الطوارئ والكوارث

مواد متعلقة

جامعة القاهرة توقّع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة بقصر العيني

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads